Mathilde TANFIN

Consultante et chargée de communication indépendante accompagnant les entreprises et les commerçants dans leur stratégie de communication 360° en s'adaptant à leur besoin et à leur budget.



Réactive, créative et ambitieuse, je vous propose de mettre au service de votre entreprise, de votre commerce, mes huit années d’expériences en communication !



Services proposés :

Mise en place et suivi de plan de communication

Stratégie réseaux sociaux et blogueurs

Rédaction

Organisation d'événements blogueurs



Créatrice et rédactrice d'un blog sur la vie Lilloise depuis 2011 !Array



Références : Secrets de commode - Le Quai 38 - L'Effet Papillon - La Cave aux fioles - Little Italy - Bread and Burger - D Spa Clarins - LPB



Mes compétences :

Blogueuse

Chargé de communication

Chargé de projet

Chef de publicité

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Publicité

Gestion de projet