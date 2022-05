Mathilde TAUPIN

Infographie & 3D pour les professionnels du bâtiments, et de l'aménagement.

Architecte, maitre d'oeuvre, paysagistes, architectes d'intérieur, promoteurs immobilier, déléguez vos 3D et la mise en valeur de vos projets.

Perspectives photo-réalistes, visites virtuelles, vidéos, panoramas 360°...

Restitution Historique : Ma passion pour l'Histoire conjuguée aux outils de modélisation 3D et à mes connaissances techniques et historiques en architecture me permettent d'ouvrir des fenêtres réalistes sur le passé.

Je suis au service de la recherche, du patrimoine et de tous les acteurs de la rénovation et de la mise en valeur du bâti ancien.



Mes compétences :

Géobiologie appliquée au bâti

Adobe Photoshop

Artlantis Studio

Sketch up

AutoCAD