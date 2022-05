Mathilde TERROM

Un an d’expérience en agronomie et production végétale m’oriente vers les fonctions de Conseillère Agricole et d’expérimentatrice végétale. De fait, mon secteur d'activité relève principalement de l'expérimentation en grandes cultures et cultures légumières.



Pour être plus précise, je me suis d'abord intéressée à la recherche de la gestion de l'azote: dans les grandes cultures, avec la mise en place de biostimulant, ainsi que du devenir des résidus de cultures légumières dans des zones sensibles.



Je souhaite maintenant élargir mon domaine d'activité en faisant le lien entre la recherche appliquée et les producteurs, tout en étant à l'écoute de leurs besoins. La conduite de projets constitue pour moi un réel épanouissement professionnel. Mes objectifs actuels ont pour but de viser à l'amélioration des pratiques agricoles et de participer au concept de l'AEI (Agriculture Écologiquement Intensive).



Reconnue comme une personne de rigoureuse et dynamique, mon esprit d’initiative et d’analyse me permet de mener à bien les projets d’envergure qui me sont confiés. J'ai acquis une autonomie ainsi qu’un sens du travail en équipe pluridisciplinaire.





Mes compétences :

Experimentation végétale

sens relationnel

Agronomie

règlementation environnementale