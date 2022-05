Jeune diplômée d'un DUT Techniques de Commercialisation, je suis à la recherche d'un emploi dans le marketing ou dans la communication. Mes expérience professionnelles sont tournées vers la vente et le conseil, j'aimerais vraiment trouver un emploi dans le domaine qui me plait, le marketing. Dynamique, organisée et motivée, je mettrais tout en oeuvre pour réussir dans mon projet professionnel.