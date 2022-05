Mathilde THERY MARTINET

De nature dynamique, polyvalente, rigoureuse, j'ai appris durant mes expériences d'intérim à m'intégrer rapidement au sein des entreprises, et m'adapter aux différents rythmes de travail. J’ai su également devenir polyvalente dans les tâches du secrétariat.



Diplômée d’un BTS secrétariat de direction, j’aimerais pouvoir exercer mes compétences dans une entreprise dynamique. Durant mes diverses missions, j’ai pu apprécier les contacts téléphoniques et physiques, les différents moyens d’organisation et de rédaction. Ma première année de Licence Mathématique-Informatique à l’université catholique de Lille, et mon BTS, me donne une bonne maîtrise des outils informatiques standard et dans mes missions, les programmes informatique personnalisé à chacune des entreprises.



Mes compétences :

Musique

Informatique

Microsoft Office 2007/2010

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Access

Adobe Photoshop