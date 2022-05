Mathilde THOMAS

Avec une expérience de près de 4 ans dans la gestion d'études liées à l'environnement marin, j'ai pu capitaliser expertise technique (statistiques, cartographie, campagnes expérimentales, etc) et aisance relationnelle (coordination d'équipe, exposés oraux, etc).

Capable d'intervenir de façon autonome sur bon nombre de mission et maîtrisant R, arcgis ou encore MSOffice, je souhaite intégrer un poste idéalement dans le secteur de la biologie marine mais suis à même de vous assister sur divers projets.



Aujourd'hui disponible, n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Microsoft Office

ArcGIS

R

Primer

Océanographie

Gestion des pêches

Biologie marine

Ichtyologie

Environnement benthique

Statistiques

Environnement pélagique

Environnement côtier

Environnements marins