Mathilde THORNEMAN

Je suis de double nationalité Franco-Suédoise, ayant grandi a Bruxelles, Belgique.



Je suis une personne responsable, rigoureuse, ambitieuse et travailleuse. Je possède de fortes capacités d'analyse, de réelles compétences de rédaction et de communication, ainsi qu'une aptitude pour le leadership et le travail d'équipe, combinée à une facilité pour les langues étrangères. Je recherche les nouvelles expériences et apprécie de travailler avec des individus aux parcours et points de vue variés.



Je complète actuellement mon expérience académique à l'Université d'Hong Kong, en tant qu'étudiante Erasmus, par un stage de six semaines à Shanghai, Chine, comme Assistante Marketing chez Altavis Fine Wines, un importateur français de vins pour le marché chinois.







Mes compétences :

Rédaction

Leadership

Négociation

Autonomie

Recherche

Travail en équipe

Ambition

Analyse

Communication

Organisation du travail

Presse écrite