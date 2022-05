Mathilde THOUVENIN

Ingénieur industrialisation



- définition et rédaction de cahiers des charges. Rédaction de documents techniques de synthèse Anglais/ Français.

- travail transverse en collaboration avec laboratoire qualité, production, sous-traitants, services achats, fournisseurs.



-suivi de projet avec mise en place de gestion de plannings, budget, approvisionnements.

-évaluation des risques (AMDEC) et des délais.

-organisation et animation de réunions.





-pragmatique,dynamique, efficace et rigoureuse

-force de proposition