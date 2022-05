Mathilde TRAORÉ

Je suis auditeur QMS ISO 9001, je réalise des audit internes, diagnostics et bientôt des audits de certification.

Nous accompagnons aussi les entreprises qui souhaitent mettre en place des systèmes:

- de management de qualité/ISO 9001:2008,

- de traçabilité des produits,

- d'Agriculture Biologique,

- de gestion de la qualité GlobalG.A.P.,

- de sécurité sanitaire des aliments (HACCP et ISO 22000)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Conservation

entrepreneuriat

Production

Responsable production

Transformations du manioc (attiéké, gari, amidon,

Audits diagnostics, internes et rapportage des con