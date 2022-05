Mathilde VADELEAU

Bientôt diplômée d'un MBA en Planning Stratégique, Stratégies Digitales et Brand Content, je suis actuellement en alternance chez Brandalley au poste de Chargée de Communication.



De nature créative et polyvalente, j'ai acquis de solides compétences en social media et PAO. Possédant une jolie plume, j'apprécie les missions rédactionnelles. Je suis passionnée par les nouvelles tendances de la mode et du luxe, secteurs qui n'ont (presque) plus de secrets pour moi !



Je suis à la recherche d'un premier emploi dans les secteurs de la mode et du luxe, à un poste similaire en communication. Je serai disponible pour commencer à partir du 15 octobre 2018.



En quête de nouvelles compétences et de nouveaux challenges, je suis à l'écoute de toute nouvelle opportunité. Mon profil soulève votre intérêt ? N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 06.58.93.79.87 ou par mail à vadeleaumathilde@gmail.com !



Mes compétences :

Microsoft Office, Réseaux sociaux

Gestion de projet

PAO

Management

Marketing

Communication