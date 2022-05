Mathilde VALENTIN

Je suis actuellement étudiante en maîtrise en Génie avec concentration en Energies renouvelables et efficacité énergétique à l'Ecole de Technologie Supérieur de Montréal, Québec. J'effectue cette formation de deux ans dans le cadre d'un double diplôme. Auparavant j'étudiais à l'INSA Toulouse en Génie Civil spécialité Génie Climatique. Cette maîtrise est axée sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans différents domaines notamment celui de la construction. Je poursuit ce parcours dans le but de travailler dans le développement de solutions durables et économes en énergies dans le domaine de la construction et plus particulièrement du génie climatique.



Les problématiques liées à la gestion de l'énergie et du développement durable sont des sujets qui m'intéressent et me passionnent, en effet j’ai créé une commission Développement Durable au sein de l’Amicale des élèves de l’INSA Toulouse associée à celle de l’administration, dans le but de développer des projets applicables au campus de l’INSA Toulouse.



La poursuite d'études en Amérique du Nord est une aventure sur le plan personnel et professionnel me permettant de comprendre et d'intégrer un modèle et une culture différents afin d'enrichir mon expérience.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Dialux

BECPWIN RT2012

Pack Office

Référentiel HQE V2

Revit

RT 2012

AutoCAD