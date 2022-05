Mathilde VAUQUELIN

Actuellement sur le point de terminer mon master 2 de manager d'affaires, je suis à la recherche d'un poste en tant que responsable de point de vente dans le domaine du prêt-à-porter haut de gamme.



Cela fait maintenant près de 6 ans que je travaille dans le monde du commerce et j'ai acquis à travers mes différentes expériences professionnelles un réel sens de la relation client, de forte capacités à réaliser et à dépasser mes objectifs commerciaux.



Je suis motivée, performante et impliquée.



Mes compétences :

Pack Office

Microsoft Word

Internet