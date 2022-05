Mathilde VENOT

Titulaire d'un BTS "Management des Unités Commerciales" , je suis à la recherche d'un emploi.



J'ai divers objectifs professionnels; comme accéder à un poste avec des responsabilités telles que la gestion d'une équipe, la gestion d'un point de vente; un poste d'assistante commerciale avec la responsabilité d'un secteur et une relation directe avec les commerciaux.

J'ai la volonté de manager une équipe afin d'atteindre les objectifs qui me seront fixés.

Dans le secteur viti-vinicole, je souhaiterais accéder à un poste de responsable de site d'oenotourisme.





Mes compétences :

CONSEILS ET VENTE

GESTION ADMINISTRATIVE

ACCUEIL DE LA CLIENTELE

PROSPECTION

GESTION DES STOCKS

MERCHANDISING