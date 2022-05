Mathilde VERPOEST

Ingénieur en Génie Industriel de l'environnement, spécialité traitement et valorisation des déchets, je suis tout particulièrement sensible à l’intérêt que portent aujourd’hui de grands groupes internationaux reconnus, sociétés ou encore entreprises à la problématique de Développement Durable.

Passionnée par la protection de l’environnement, la recherche perpétuelle d’améliorations et de solutions à fournir, afin de concilier le développement d’une société et le maintien de l’intégrité de notre milieu naturel, je suis avide de connaissances.

Ma rigueur, mon sens des responsabilités, mon savoir faire en terme de travail d’équipe ainsi que ma détermination à réussir sont autant de points forts de ma personnalité que je saurai développer dans le cadre de la réalisation d’une problématique de stage, ou encore d'un futur projet professionnel.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

ICPE

Santé