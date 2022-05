Mathilde VIGNON

Psychologue clinicienne à Toulouse, je propose un accompagnement thérapeutique pour les enfants, les adolescents et les adultes. Mon approche est d'orientation psychanalytique mais avant tout humaniste :sur la base d'un échange en face à face, je tâche d'amener mes patients vers une réflexion approfondie sur ce qui leur fait souffrance dans le but d'en trouver le sens. Par ce regard extérieur et empathique, se crée une alliance thérapeutique qui permet de trouver ensemble des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous sentir mieux.





Mes compétences :

Dépression

Difficultés relationnelles

Stress post-traumatique

Troubles des apprentissages

Rupture amoureuse

Phobie sociale

Phobie scolaire

Précocité intellectuelle

Consommation cannabis

Manque de confiance en soi

Repli su soi

Deuil pathologique

Problèmes conjugaux

Faible estime de soi

Burn-out

Troubles du comportement alimentaire

Conflits permanent avec parents

Troubles du sommeil

Anxiété

Addictologie

Hyperactivité

Absence de libido

Troubles de l'humeur

Mal-être important

Isolement social