Mathilde VILLETTE

Je dispose d'une double compétence en marketing/communication & dans le domaine du bien-être.



Je détiens à ce jour plusieurs expériences réussies en termes de marketing stratégique, opérationnel & en gestion de projet, dans plusieurs secteurs d’activités.



Aussi, ma recherche de mieux-être pour autrui, sur le plan personnel & professionnel, m’a conduit naturellement dans le domaine du bien-être & du développement personnel.



Je suis désormais Praticienne Bien-Être, Sophro-Relaxologue & Conseillère en hygiène de vie. Je suis ainsi formée à :

- des conseils sur l'hygiène de vie

l’art de la relaxation par la parole & les mots

- des techniques de relaxation & de gestion du stress : exercices de respirations, détente corporelle, mouvements dynamiques, visualisations…

- des techniques manuelles de détente : massages bien-être adaptés à chaque personne.



Je me déplace à domicile ainsi qu'en entreprise sur la région Toulousaine.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mon profil.



Mes compétences :

Gestion

Communication

Marketing

Microsoft Office

Droit

Cosmétique

Esthetique

Prestashop

SEO

Adobe Photoshop CS6