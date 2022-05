Mathilde VINCENT

Passionnée par les sujets de management de l’innovation, j’accompagne des projets de transformation pour de grands groupes avec 2 leitmotivs :

• L’animation transverse d’acteurs internes et externes variés pour faire émerger les nouveaux usages et les nouvelles pratiques

• La recherche du meilleur équilibre entre l’évolution des services aux clients, la proposition de nouvelles pratiques métiers et la mise à disposition de nouveaux outils digitaux pour les clients et les salariés.



SECTEURS : Energie, Transports, Services, Smart City, Media, Administrations



COMPÉTENCES

• Pilotage et accompagnement de grands projets de transformation

• Management de l’innovation (innovation collective, démarches participatives, lean startup, design thinking, incubation, open innovation)

• Conduite du changement (conception et animation des dispositifs d’accompagnement : séminaires, groupes de travail, formation, assistance, lobbying)

• Marketing, Relation clients (développement d'offres de services, parcours client et utilisateur, base de données client, fiches client, CRM, plans marketing)

• AMOA (recueil et formalisation des besoins, construction de road maps, spécifications)

• Communication interne, externe et managériale

• Processus (définition, formalisation)

• Management d’équipe et pilotage de prestataires



