Mathis ALVES DA COSTA

Madame, Monsieur,



Je suis un étudiant en IUT Gestion Logistique et Transport, jeune et dynamique,je suis à la recherche d'une entreprise pour rentrer dans le monde du travail.



L’expérience acquise au sein du groupe SNCF pendant deux mois m’a permis de travailler en lien étroit avec des équipes de gestion et de logistique. Au cours de ces deux mois j’ai pu approfondir mes connaissances dans ces différents domaines.



En effet, mes principales missions étaient la gestion et l’opération d’une machine numérique de triage de courrier et la gestion de liste de client.

Cela m’a permis d’avoir une première expérience dans le milieu de l’entreprise et comprendre le sens des responsabilités.



Sérieux et rigoureux, je suis motivé pour intégrer un groupe au sein duquel je pourrais apporter mon aide afin de réaliser un but commun.

De plus j’ai un attrait particulier pour le commerce international et le domaine de l’aéronautique



Mes compétences :

Informatique

Informatique de gestion

Modélisme

Commerce international