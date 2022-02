Mathis BERNASCONI

En ce qui concerne mon boulot je suis dans le domaine de la construction ( comme route, maison, immeuble, rénovation de maison, je suis un travailleur particulier c'est à dire je travailles a mon propre compte et cela se fait de bouche a oreille et je dessine aussi souvent des plans de la maison, j'organise les différentes étapes du chantier, je coordonnes lensemble des travaux et je supervise le travail de chacun des ouvriers et artisans s'il le faut.