Mathis DELALANDE

Je recherche une entreprise pour un BTS NRC en alternance pour la rentrée prochaine.



Motivé et déterminé à me former rapidement et efficacement afin de travailler dans le commerce et la relation avec le client, le BTS avec alternance représente le moyen le plus efficace de mener à bien mon projet professionnel.



Le choix du BTS avec alternance privilégie le contact avec le client et ce rapport humain que je recherche c'est pourquoi je suis apte et déterminé à m'investir entièrement et à travailler de façon sérieuse et assidu au profil de cette formation.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

OpenOffice

Dynamique

Bon relationnel commercial

Motivé