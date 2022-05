Mathis DESGRIPPES

Actuellement en classe de Terminale S et étant admis en BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS « OPTION SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX » au sein du CFI de Montigny-Le-Bretonneux, Ecole de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour la rentrée de septembre 2020 pour une durée de deux ans.



Mes compétences :

HTML

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Python Programming