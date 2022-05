Mathis GRASSET

Etudiant à l'EM Strasbourg afin de valider un Master du programme grande école.



J'ai choisi ce parcours pour pouvoir lier ma passion, le sport, avec mon travail. Le secteur du sport offre des tâches variées et riches, il est en plein changement et j'aimerais ainsi ajouter mon savoir pour être un acteur de ce secteur.

Mon parcours est fait de petites expériences enrichissantes dans lesquelles j'ai dû développer des qualités de gestionnaire, d'écoute et d'ouverture.

L'atteinte de résultats personnels et collectifs, combinés à ma passion du sport et mon appétit envers de nouvelles opportunités, expériences et rencontres ont toujours joué (joueront) un rôle clé dans mon parcours scolaire et professionnel.

Je suis également ouvert à d'autres propositions que le secteur du sport.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel