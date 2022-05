Mathis MONNIER

Mathis, 19 ans, actuellement en cours de deuxième année BTS Assistant de Gestion PME-PMI.



Après avoir obtenu mon diplôme de baccalauréat STMG, spécialité Ressources Humaines et Communication, au sein de l'établissement Saint-Félix à Nantes, j'ai décidé de me rendre plus polyvalent en intégrant un BTS AG PME-PMI à l'Institut Supérieur Sacré Cœur à Angers.



Ce dernier m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences dans les différents services d'une entreprise : relations clients/fournisseurs, comptabilité, communication, et d'enrichir mes connaissances en terme de ressources humaines.

Durant ces deux années j'ai pu effectuer deux stages :

- CAP MATERIAUX, stage de 7 semaines en 2016. Projet : Gestion de la relation clients/fournisseurs

- EUROVIA ATLANTIQUE, stage de 5 semaines en 2017. Projet : Mise à jour du tableau des risques chimiques



Je souhaite poursuivre vers une licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines en alternance. Cette formation vise à étudier différents domaines tels que le recrutement, la gestion des compétences, la gestion de la paie, la gestion du personnel, etc...



Je suis donc en recherche active d'une entreprise afin de collaborer dans son service R.H.



Tél : 06 59 35 10 80

Courriel : mathismonnier@laposte.net