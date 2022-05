Mathis PHILIP

Dans un monde en constante évolution, l’énergie joue un rôle important dans le développement de celui-ci. Au cours de mon DUT GEII, et grâce à ma spécialisation ERBI (énergie renouvelable et bâtiment intelligent), j’ai pu me spécialiser dans l’informatique, les réseaux, l’électronique, l’automatisme et les énergies. Motivé à l’idée de pouvoir appliquer mes connaissances, je suis à la recherche d’une école d’ingénieur spécialisée dans le domaine de l’énergie.



Mes compétences :

Schéma électrique

Microsoft Office

MATLAB

Kicad

Communication

Organisation

Labview

Mathcad

Arduino

HTML

Electronique

C

Câblage

Energies renouvelables

Travail en équipe

Génie électrique

C++