Mathis SCHNEIDER

J'ai co-créé une association sur le handicap, fait l'expérience du poste de chargé d'étude diversité et ma dernière expérience était en tant que responsable départemental d'un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au handicap.



J'ai donc dû implanter ce programme dans le Rhône et j'ai dû le développer, en outre j'ai pu accompagner une dizaine de travailleuses et travailleurs dans leurs projets.



Diplômé de l'IETL - Lyon 2 d'un master Intervention et développement social (Diversité, Handicap, RSE, LCD) et de l'université Paul-Valéry d'une Licence Administrative, économique et sociale - mention RH.



Je suis actuellement en recherche d'emploi dans l'accompagnement à l'emploi, au handicap et dans la gestion de projet.



Au plaisir d'échanger.