Mathis SLIMANI

Bonjour,

Je m'appelle Mathis. J'ai actuellement 19 ans et suis étudiant en informatique. J'ai toujours aimé ce domaine, qui est aujourd'hui devenu un de mes centres d'intérêts principal. J'aime particulièrement le web. J'ai aussi d'autres centres intérêts, le principal étant le sport, et surtout les sports américains. Enfin, je sais être sérieux et m'adapter aux situations qui me font face.



Mes compétences :

CSS

NetBeans

HTML 5

PowerAMC

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Java

Linux

SQL Developer

C