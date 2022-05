Mathlouthi MOUNA

Diplômée de l’institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST), je cherche aujourd’hui à exploiter les compétences acquises pendant mes études

Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper un poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves.

En effet Je suis Travailleuses, rigoureuses, Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème .





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Office