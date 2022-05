Mathurin KONAN

Je suis actuellement Formateur dans un institut d'enseignement supérieur et inséminateur dans une structure de recherche développement.

Jeune, j'ai vécu très proche de la nature dans le voisinage d' un institut de Recherche.

Très passionné par la nature.

J'ai commencé la vie professionnelle dans un laboratoire d'analyse des aliments du bétail, ensuite comme gestionnaire du cheptel animalier d'une école supérieure en agronomie, puis comme Inséminateur dans un centre d'insémination artificielle, comme Formateur des membres de coopératives de producteurs, comme cadre technique d'installation de Coopératives d'épargnes et de Crédits et enfin comme Formateur et Inséminateur actuellement.

Titulaire d'un Bac D' (Sciences Agronomiques et Techniques), d'un BTS en Productions Animales et Coopératives, d'un diplôme d'Ingénieur des Techniques d' Élevage et d'un diplôme d'Ingénieur Agronome option Zootechnie.



