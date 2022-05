Mathurin MBOUELIMBPAN

J'ai choisi une carrière de marin pour découvrir le monde et travailler avec différentes nationalités . Mon éducation dans la prestigieuse École Nationale Supérieure Maritime Française m'a aidé à recouvrir chaque situation que j' ai rencontrée .

Je travaille depuis 5 ans dans l'industrie lié aux prestations offshore en mer sur les navires de ravitaillement ; Où j'ai été reconnu motivé , efficace et fiable . Je tiens à embrasser une carrière dans votre société où je pourrais allier ma connaissance de la réglementation et les normes internationales de l'industrie pétrolière .



Mes compétences :

Informatique industrielle