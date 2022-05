Je me nomme MATHURIN N'GORAN, titulaire d'un BAC+3 en communication option communication des organisations.J'ai à mon actif plus de sept(07) ans d'expériences dans divers secteurs d'activités tels que: l'enseignement, les collectivités territoriales et la communication d'un centre de profit. Je suis en mesure de gérer efficacement la communication interne et externe d'une entreprise, développer des stratégies de communication efficientes et manager une équipe. En outre, je dispose d'une excellente capacité rédactionnelle en français et d'une excellente connaissance du monde associatif ivoirien. Ouvert d'esprit, disponible, courtois et proactif je sais mettre à mon actif tous les atouts nécessaires pour réussir et faire de ma collaboration avec une entreprise un succès partagé.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel