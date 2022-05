Mathys FONHOUE

En ma qualité d'ingénieur de travaux de génie civil et d'architecture, mes aptitudes professionnelles sont les suivantes

1.Etude, conception et projection en Architecture,

2. Calcul de Structure

3. Contrôle d'exécution des travaux et suivi des chantiers

4. Elaboration des metres et devis, Planification

5. CAO/DAO

Archicad 20, AutoCAD, CBS, Robot Structural Analysis, Artlantis Studio, Ms Project

6. Bureautique (Word, Excel)



