Mati SAADOU

Je m'appelle Saadou Mati, je titulaire d'une licence professionnelle en Agroalimentaire dont j'avais soutenu sur une thématique transformation des produits agropastoraux et amélioration de circuit de commercialisation cas de mil et Niébé dans l'ONG CRS. Je suis aussi en instance de soutenir d'un master 2 en Nutrition humaine et science alimentaire pour une thématique : Caractérisation biochimique de dix variétés locales du niébé dans la zone de projet COWPEASQUARE (Région de Maradi, Dosso et Tillaberi). j'ai la vocation de contribuer pour le développement rural en particulier autonomisation de la femme rurale.



Mes compétences :

Appui conseil

Analyse et controle des aliments

Communication de masse

Outils informatiques: word, excel, power point, Lo

Plaidoyer de la nutrition

Encadrement des groupements feminins

Nutrition en situation d'urgence

Transformation des produits agricoles

Nutrition speciale

Sécurité alimentaire

Hygiène des aliments

Marketing des produits agricoles