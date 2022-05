Matias AHLGREN

Je dispose d'une première expérience solide dans un Cabinet d'avocat international où j'ai pu développer mes compétences tant en matière de conseil et de contentieux. Je suis en train de développer avec succès un clientèle en expansion grâce à mes compétences linguistiques (toutes les langues nordiques, anglais et italien).



J'ai effectué mes études de Droit à Rennes et à Aix-en-Provence, études que j'ai terminées à Montpellier dans le Centre du Droit de l'Entreprise. J'ai beaucoup d'intérêt pour la vie pratique d'une entreprise et souhaite me concentrer sur le droit des sociétés, le droit commercial et le droit fiscal tout en gardant une disponibilité pour un clientèle international de particuliers.











Mes compétences :

Droit

Juriste

MS OFFICE