Matias SENOSIAIN

Je suis un étudiant en hôtellerie et restauration en mobilité internationale.

Je parle espagnol et français ( langues maternelles ) ainsi que l'anglais que je domine plutôt bien.

j'ai effectuer toutes sortes de métier allant de livreur pour un fast Food a préparateur commande ou encore coffreur sur un chantier ainsi qu'a la réception de marchandise pour une quincaillerie.

je suis une personne indépendant et motivé avec beaucoup de charisme.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Assembly Plants