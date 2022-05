Matières LE PARTI-PRIS MINÉRAL

Créateur et fabricant d'enduits minéraux décoratifs depuis 1995, nous avons fait renaître des produits traditionnels et crée ceux qui répondent aux besoins et au design d 'aujourd’hui.



Notre maîtrise des techniques anciennes mais également notre créativité a fait de nous en 17 ans des spécialistes reconnus de la décoration minérale en France et à l’étranger.



Nous nous adressons aux particuliers et aux professionnels que nous voulons sensibiliser aux matières minérales.



Notre show-room parisien réunit et met en scène tous nos savoir-faire et nos nombreuses créations.

Il est ouvert au public et sert également d’outil de démonstration aux nombreux prescripteurs qui nous font confiance.



Mes compétences :

Application d' enduits

Suivi de chantier maîtrise d'ouvrage

Application de peinture

Agencement et création d'espaces deco

Agencements intérieurs

Recherche et création de couleur

Agencement de magasins

Création de produits