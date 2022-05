Une adresse de domiciliation prestigieuse et exceptionnelle à Paris



Au coeur du triangle d'or dans le 8ème arrondissement de Paris,

Matignon Domiciliation propose la domiciliation commerciale.



Domiciliation au 6 avenue Matignon, 75008 PARIS.



MATIGNON DOMICILIATION, agréé par la Préfecture de Paris, propose en plus de la domiciliation, une large palette de services, notamment aux entreprises qui veulent débuter ou poursuivre leur activité dans un environnement de qualité.



Nous effectuons la domiciliation commerciale avec la garde ou l'expédition du courrier.

Nous disposons de bureaux équipés et de salles de réunion, disponibles à la location ponctuellement.