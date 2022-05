Matilde Alida NZINGOULA

Au cours des années, j'ai acquis diverses capacités au niveau des RECETTES et RTECOUVREMENT. Je m'adapte très rapidement à de nouvelles situations, ce qui me permet d'être performant. Mes clients sont ravis de ma réactivité, de ma transparence et du fait d'être leur interlocuteur privilégié en rapprochant les comptes. Comptable, intervenant des clients des compagnies aériennes) permettant discussion autour des possibilités d'équilibrer les comptes. Suis au centre des préoccupations financières en laissant avec tous les services de l'entreprise touts effectuant :

• La relance des impayés: si certaines factures n'ont pas été payées, il est en charge de rappeler à l'ordre les interlocuteurs concernées pour accélérer le recouvrement.

• Le traitement des factures clients et fournisseurs: des fournitures de bureaux aux matières premières, toutes les factures fournisseurs passent par le comptable. Il en va de même pour les factures adressées aux clients. Le comptable connaît et traite tous les flux financiers dans l'entreprise.

• Élaboration des documents officiels: il traite les documents comptables officiels que l'entreprise doit tenir à jour. Il s'agit entre autres du bilan comptable et des déclarations sociales et fiscales (URSSAF, TVA, Assedic).

• Analyse et aide à la décision: il peut parfois être amené à analyser la situation financière de son entreprise dans un but d'aide à la décision.

• Traitement des paies: dans certains cas, c'est lui qui gère le paiement des employé

...