Matilde K.CÉLIE

WORLD

EXCEL

CIEL compta

SAGE 100



MES COMPETENCES



Comptabilité

• Classement des documents comptables, appropriation de l’organisation comptable.

• Etablissement, contrôle, enregistrement et archivage des documents commerciaux.

• Suivi des comptes : lettrage, rapprochement bancaire.

• Suivi des immobilisations : acquisition, amortissement, dépréciation, cession.

• Réalisation des travaux d’inventaire.

• Mise à jour des données sociales.

• Réalisation et contrôle des travaux fiscaux relatifs à la TVA.

• Etablissement du bilan.



Gestion

• Réalisation et suivi des budgets prévisionnels et réels

• Gestion des salaires, des charges salariales et patronales dans le budget.

• Gestion des dépenses, des recettes (subvention, théâtre, apports, avances…)

• Application des règles fiscales et de la TVA, dans le budget.

• Répartition de la trésorerie : dépenses et recettes.

• Gestion des commandes, des stocks, des offres promotionnelles, des prix.



Management

• Gestion d’équipe de 1 à 16 personnes.

• Gérer le planning horaire du personnel, planifier, organiser les réunions.

• Briefing des objectifs, analyse des besoins et mise en place des plans d’action.

• Unification et bonne cohésion de l’équipe

• Négociations avec les fournisseurs et contacts avec la clientèle.



Relationnelle

• Ouverture d’esprit, bon relationnel, capacité d’adaptabilité et d’évolution, curieuse et créative.

• Planifier des actions, anticiper les évènements, maîtriser les détails, communiquer, prendre en

charge de nouvelles missions.

• Observatrice et intuitive, méthodique et logique pour traiter les priorités.

• Sérieuse, rigoureuse, dynamique, polyvalente.