Matin CLAIR (CLAIRMATIN)

TEL: 0049766923858/00216607184 Telephone et WhatsApp Notre laboratoire est spécialisé dans le nettoyage des billets sécurisés, noirs, verts, bleu, en euro, dollars (toutes les monnaies sécurisés) Commercialisation des produits nettoyants , les laveurs, dé floqueurs , machines de nettoyage mécaniques destinés aux traitement des notes sécurisés, venez chez faire nettoyer ou laver les billets noirs , verts rapidement par nos services , nous sommes expert en nettoyages des billets noirs verts, bleus rouges en types sécurisés au Maroc Tunisie France Belgique canada Algérie Italie suisse . NB: Nous sommes un laboratoire de traitement, de nettoyage des billets de banque masqués solution pour nettoyer les billets noirs comment laver des billet noir, produit chimique pour lavage billet noir billet noir, mercure liquide pour laver des billets de banque ,produit lavage billet banque, comment nettoyer les billets de banque, nettoyer un billet noir



15 Novembre 2019 0



Innover constamment est essentiel afin de conserver une longueur d'avance sur les progrès réalisés dans les domaines de la reproduction et du commerce illicite des produits chimiques SSD. Notre vision de l'innovation est d'être bénéfique à la société...



15 Novembre 2019 0



La gamme 1&1 s'engage plus équipements dédiés offre plusieurs types de produits spécialement dédiés aux nettoyages des billets de banque sécurisés (carbonisés). Cette gamme de produits opère toutefois mieux que d'autres gammes et nettoie efficacement...



15 Novembre 2019 0



LABORATOIRES EXPRESS WASH MONEY vous aide à nettoyer des billets de Banque défectueux, billets maculés, billets de banque tachés avec des solutions de toute dernière générations SSD. Notre savoir-faire dans le décapage des billets de banque na plus besoin...



15 Novembre 2019 0



L'origine des billets maculés remonte depuis la période de la guerre au Viêtnam d'où la réussite des Américains sur certains objectifs politico-militaires exigeait des sommes pharaoniennes d'argents pour des financements occultes qui en principe devaient...



25 Septembre 2019 0



Pour tous vos soucis dachat de produit pour vos billets nettoyants nous vous informons que notre laboratoire peut nettoyer ou vous livrez le produit exact pour votre argent noir appelé l'anti-brise (l'argent masqué), et des billets de banque de toutes...



25 Septembre 2019 0



Apres des longues recherches dans le monde, et maintenant installé en TUNISIE ET MAROC et en collaboration avec plusieurs d'autres laboratoires repartis en Europe et Afrique du nord. Nous remarquons de nos jours que bon nombres de personnes ont des difficultés...



25 Septembre 2019 0



Fondé principalement pour la composition des produits de nettoyages des billes sécurisés. en sorientant vers la composition et création des laveurs . labo express est aujourdhui un acteur incontournable sur ces deux secteur qui représentent plus



