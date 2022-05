Matingué DIABY

Etant en activité dans le domaine depuis l'age de 19ans, j'ai à mon actif les diplômes nécessaires mais surtout plusieus années d'expériences professionnelles .

En effet, ces différentes expériences professionnelles m’ont permis d'une part de mettre à profit mon dynamisme, mon sérieux et mes capacités d’adaptation et, d'autre part de me mettre à mon compte afin de proposer mes services par le biais du POINT ASSO.



J’ai également à mon actif une bonne présentation et une excellente élocution.



Je suis une personne investie et rigoureuse pour laquelle l’accomplissement au niveau professionnel constitue une priorité.



Je me suis spécialisée dans le domaine de l'audivisuel et le spectacle vivant, mais je suis également compétente dans les autres secteurs d'activités