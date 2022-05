Matis IT CONSULTING - OFFRE FINANCE

Ses 19 ans d'existence et plus de 1600 collaborateurs dans le monde ont permis au groupe MATIS de devenir l'un des fournisseurs de référence des plus grands donneurs d'ordre en France et à l'international. MATIS IT Consulting, la société de conseil et de service en système d'information du groupe, réalise des projets allant du conseil métier jusqu'au développement d'applications.



Nos niveaux d'intervention : Conseil métier, MOA/AMOA, PMO/Gestion de Projet, Conseil technologique, intégration de progiciels, développements informatiques.



Nos domaines d'expertise fonctionnels :

- Risk Management (risque de marché, risque opérationnel, risque de crédit)

- Banque (moyens de paiement, crédit, tenue de compte, cash management)

- Telecom

- Finance (contrôle de gestion, comptabilité, trésorerie)

- Assurance (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite)

- Ressources Humaines (Gestion Paie, GPEC)



Notre périmètre d'expertise technologique :

- Applications spécifiques : conseil et développement (C#, .NET, Java, J2EE, C++, VBA, PHP, MySQL, UML...)

- ERP et CRM : conseil et intégration de progiciels (SAP, Oracle, Microsoft, Lawson M3, Sage, SugarCRM, Salesforce...)

- Décisionnel : conseil et intégration de progiciels (BO, Oracle BI, Microsoft, SAS, Informatica, Microstrategy, Datastage...)

- Travail collaboratif : conseil, intégration (Sharepoint, Alfresco...) et développements d'applications spécifiques

- Mobilité : conseil, intégration (SAP, Oracle, Microsoft...) et développements d'applications spécifiques