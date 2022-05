Je suis ingénieur en BTP j'ai travaillé au Burkina - faso pour les travaux de la Can au Togo pour la réhabilitation de la plus grande tous Hôtelière 02 février

et pour l’agrandissement du port autonome de Lomé en eaux profonde 3eme quai

et au Mali pour la réhabilitation de l’hôtel amitié

et a présent site manager dans la MINE de Syama (SOMISY)



Mes compétences :

BTP