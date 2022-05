Mato BASSMAN

CREATIONS ARTISTIQUES / SOUND DESIGN

Les Frères Cirade

Extraits de compositions en écoute sur :

https://soundcloud.com/les-freres-cirade



GROUPES

Les frères Cirade, Julian Hamm, Dead Man Suit (ex-Papa Legba), Sly meets Kubix, FunkWalker, Colocks, L'équipée Zion, Mr Youth, Hutchin' Sons



LIVE

Lee Scratch Perry, Taïro, Tonton David, Daddy Nuttea, Brahim, Stupeflip, Omar Perry & the Homegrown, Julian Hamm, Dead Man Suit (ex-Papa Legba), Colocks, Sly meets Kubix, Mister Youth, L’Equipée Zion, Dop, Electrokluzion, Ras Dumisani & Afrikaya Band, Molloy, Sayarah, Zion Band, Joe Sydney, Guive, Sael, Murray Man, Ganja Tree, Lady Sweety, Jamadom, Keefaz, Lirycson, Loo Ranks, Nemo, Mighty Killa, Strtaika D, Cali, Soumia, Junior Jim, Difanga, Mr Toma, Lady K, Dragon Davy, Mickee 3000, Little Francky, General Djabba, Sly and the Dubbers, Colocks, Lorenzo, Marginal Sosä, Welcome, Meven, Pi-R, Al Peco, E-lone, Elios Tagasz, C-leen, Bloody Marine...



STUDIO

Papa Legba, Miss Amor, Julian Hamm, Sly meets Kubix, Electrokluzion, Brahim, dOP, 15ter, Oxmo Puccino, Jah Mason, Winston Mac Anuff, Mo' Kalamity, Ras Dumisani, Professeur Liv'high, King Kong, Admiral Tibet, Mr Lezard, L'équipée Zion, Sly and the Dubbers, Nemo...



PRISE DE SON / REALISATION / COMPOSITION...

L'équipée Zion, Miss Amor, Julian Hamm, Papa Legba, Stupeflip, Blasted Mechanism, Mister Youth, Electrokluzion, Professeur Liv'High, Fuck Walker, Les Frères Cirade, Hutchin Sons, Molloy, Eric B, M&N’s...



MUSIQUE DOCUMENTAIRE / PUB / COURT-METRAGE / PROGRAMME COURT :

COREM, pub TV et cinéma - 45’’

Réalisé par Sébastien Cirade - Bollywood / 2013



Radio Star, musiques pub radio (Star Bank/Volkswagen…) 10x30’’

Diffusé sur Radio Star

Oz Moz 340 / 2012



Speedy, campagne pub nationale radio 20x30”

Diffusé sur France Inter/Virgin/Skyrock/Europe 1/RFM/RMC…

Le monsieur du son / 2012



Une Folle Journée, générique et musique documentaire - 8x52'

Diffusé sur Voyage & France Télévision

Réalisé et présenté par Monsieur Gluzicki - Interscoop / 2012



Quand la Science fait rire, générique et musique documentaire - 1x52’

Diffusé sur France 5

Ecrit par Frédéric Lepage et Roland Portiche, réalisé par Roland Portiche - FL Concept & Co / 2012



Paris grouille-t-il ? générique et musique documentaire -1x52'

Diffusé sur Voyage

Ecrit et réalisé par Jérôme Gluzicki et Catherine Estève - FL Concept & Co / Interscoop 2012



LES AFICIONADOS DES PRÉTOIRES, générique et musique documentaire - 1x52'

Diffusé sur Planète + Justice

Réalisé par Jérôme Gluzick - Interscoop / 2011



Crying Phone, pub Mars - 60’’

(PRIX GOLD EPICA dans la catégorie des films "Confectionery & Snacks". Compétition européenne 2010)

Réalisé par Sébastien Cirade - Bollywood / 2010



2=3, programme court 3x20’’

Les Incorruptibles / 2010



Duty Calls, court métrage réalisé par Sébastien Cirade

Les Incorruptibles / 2009



Erreur d'aiguillage, court métrage réalisé par Sébastien Cirade, 2006



Pas de chance, court métrage réalisé par Nicolas Sand, 2005

Bassiste / Compositeur

Intermittent du spectacle

January 1995 – Present (18 years 6 months)





Mes compétences :

Compositeur

Musique

Bassiste