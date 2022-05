Matoussi CHIHEB

En tant que responsable production, ma mission était de:

-Manager des opérateurs et des chefs de lignes des différentes lignes tout dans l'objectif de réaliser les quantités demandées à la bonne qualité, dans les délais prévus et avec le moindre coût.

-Manager les équipes en travaillant en équipe avec les services supports (technique, maintenance, qualité, maintenance, ressources humaines)

-Animer et diriger les équipes de production.

-Travailler en équipe pour adapter les lignes de production, leur capacité de production et le besoin en effectif avec la demande client.

-Assurer l’amélioration continue, dans le cadre des chantiers d'amélioration de productivité.

-Organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication en fonction des objectifs.

-Veiller au respect des objectifs et mettre en place des tableaux de bord de gestion.

-Contribuer à l’élaboration de la politique d’évolution des moyens de production et à l’amélioration des procédés et des produits.



Mes compétences :

Catia v5

Solid Works

Mastercam

Programmation Machines CNC

Ansys

Microsoft Excel