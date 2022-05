Matribages BARCELONA

Nous sommes une société situé en Espagne dans la région de Barcelone, spécialisé dans l'usinage de précision en grandes dimensions, 4 et 5 axes.



Nous sommes présents sur plusieurs secteurs d'activités : Aéronautique, Spatiale, Armement, Nucléaire, Nautique, Pétrochimie, Ferroviaire, Eolien, Connectique électronique, Médicale, Machines-outils, Prototypes, etc……



Nous travaillons tous types de matières et nous prenons en charge les traitements de surface (OAS, OAC, Alodine, Surtec, Argenture, Chrome, peinture...), ainsi que les traitements thermiques.



Nous sommes aussi capable de gérer l'assemblage de sous-ensembles ou de livrer des Kits.



Nous sommes certifiés : ISO 9001 et cours ISO 9100



Je vous invite à visiter notre site surArray et je me tiens à votre disposition pour vos demandes éventuelles.