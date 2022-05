Longue expérience du propre et du stérile dans l'industrie pharmaceutique.



J'ai travaillé principalement dans la commercialisation de produits techniques (machines) à fort enjeux pour le client, en Europe, Asie et les US. En pratique cela veut dire des projets à l'international où il faut créer et maintenir les relations entre les clients et les usines en plusieurs langues et entre plusieurs cultures.



J'ai vécu en France, Irlande, Singapour et en Finlande, mon pays natal.



mats.mickos@pharmtec.biz



Mes compétences :

STERILISATEURS

International

Business

Vente

Eau

Industrie pharmaceutique

Conseil