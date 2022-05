Matt BADABLI

Après avoir travaillé sur moi et mon développement personnel pendant plus de 5 belles années auprès de thérapeutes en tout genres. Et tout en continuant d'avancer sur le chemin du bonheur et de la réussite, j'aime aujourd'hui partager mes connaissances, compétences et expériences dans le but de guider les personnes qui cherchent la voie du bonheur à la découvrir simplement et naturellement. Le partage des outils qui m'ont servi à changer ma vie est pour moi essentiel. L'apprentissage de l'usage de ceux-la est tout aussi important.



Je monte actuellement une structure " du bonheur " qui permettra d'accueillir toute personnes qui cherchent à se développer personnellement, à se former, à réussir, à s'épanouir. Le Leadership, la PNL, l'auto-hypnose, la méditation, la naturopathie, la chiropraxie et tout les outils et toutes les thérapies qui ont un objectif de développement du bien-être y seront intégré et le bienvenu.



Je constitue actuellement une équipe de thérapeutes, de formateurs, de personnes motivées en tout genre. Le casting est déjà très impressionnant!

Tout en ayant déjà commencé le travail avec bon nombre de personnes déjà grandement satisfaite. De grands leaders Français ce sont déjà intéressé à mon travail. Des chanteurs et chanteuses en développement artistique, des étudiants, des thérapeutes, des commerçants, des artisans que j'ai eu le plaisir de coacher et de former sont aujourd'hui lancé sur cette voie que nous cherchons tous! Et enfin la réussite leur sourit! Est ce grâce à moi? Absolument pas! Tout le mérite leur reviens! Je ne partage que ce que je connais déjà. Ils sont les seuls à pouvoir utiliser les outils que je met à leurs disposition et à travailler sur eux-même! Sur leurs émotions, leurs croyances, leurs peur, leurs blessures etc... Une fois la base solide tout devient possible!!!



Mes compétences :

Développement personnel

Psychologie

Dynamisme

Programmation neuro-linguistique

Santé