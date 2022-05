Matt Bostock est un photographe anglophone basé sur Newcastle, Angleterre. Il se spécialise dans la photographie commerciale et l’édition.



Matt découvre sa passion pour la photographie à 16 ans lorsqu’il photographie des grimpeurs sur leur mur d’escalade, avec un Canon T70 et une pellicule Kodak T-Max 3200.



Il a étudié la langue française et la philosophie à l’Université d’Edimbourg, en Ecosse, et les sciences politiques à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes.



Désormais résident à Lyon, Matt est à deux pas de Paris, Geneva, Monaco, Nice, et Cannes.



Matt parle anglais, français, espagnol : pour tout renseignement, il reste à votre écoute.



Mes compétences :

Advertising

Commercial

Commerciale

Éditorial

Evénementiel

Mode

Photographe

Photographe de mode

Photographe evenementiel

Photographe portrait

Photographe publicitaire

Photographer

Photography

Photojournaliste

Portrait

Publicité

Reportage