Mattala Idy SY

JE SUIS UN ANCIEN OFFICER SUPERIEUR DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET CHEF SECURITE DES NATIONS UNIES UNDSS/DPKO.

EXPERT INTERNATIONAL SENIOR EN SECURITE J AI EU A SERVIR COMME EXPERT AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE (PRESIDENTIELLE EN GUINEE CONAKRY 2010 EN CETTE QUALITE)

JE BENEFICIE DE PLUS DE 35 ANNEES D'EXPERIENCES OPERATIONELLES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE ET DE PLUS DE CINQ ANNEES D'EXPERIENCE DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES.

JE BENEFICIE D'UNE APPRECIABLE EXPERIENCE EN GEOPOLITIQUE SURTOUT POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET L'AFRIQUE CENTRALE ET EST OU J'AI EU A EFFECTUER PLUSIEURS SEJOURS OFFICIELLES ET A SERVIR SOIT DANS LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE /DIPLOMATIE OU DANS LE CADRE DES NATIONS UNIES.

JE SUIS TITUALIRE DE

CERTIFICAT DE FIN DE COURS DU CENTRE D'INSTRUCTION NAVALE DE BREST

DU DIPLOME D"OFFICIER DE POLICE JUDICIAIREDU DIPLOME D'OFFICIER DE GENDARMERIE DELIVRE PAR L"ECOLE DES OFFICIERS DE GENDARMERIE DE MELUN A PARIS

DU DIPLOME D'APTITUDE AU GRADE SUPERIEUR DELIVRE PAR L'EAT MAJOR DE L'ARMEE SENEGALAISE



DU DIPLOME D'OFFICIER DE RNSEIGNEMENT strategique et operational ECHELON ELEVE DELIVRE PAR LE CENTRE DE FORMATION AU RENSEIGNEMENT LE CFIR DE PARISF

DU DIPLOME D'OFFICIER D'ADMINISTRATION DELIVRE PAR L'ECOLE MILITAIRE INTERAFRICAINE D'ADMINISTRATION DE TOGO OPTION FINANCES/BUDGET ET LOGISTIQUE

DU DIPLOME DES OFFICERS DU CORPS DES SERVICES ET TECHNIQUE DELIVRE PAR L'ECOLE DU COMMISSARIAT DE L'ARMEE DE TERRE DE MONT PELLIER EN FRANCE

DU DIPLOME DELIVRE PAR LE STIP FRANCE ME SPECIALISANT DANS LA LUTTE CONTRE LA DROGUE ET PAR LA DEA DEPARTEMENT DE LA JUSTICE DES USA

DU DIPLOME DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME SURVEILLANCE ET CONTRE SURVEILLANCE DELIVRE PAR LE DEPARTEMENT DE LA SECURITE DIPLOMATIQUE USA



DIPLOME DES CHEFS DE SECURITE ET DES CONSEILLERS EN MATIERE DE SECURITE DES NATIONS UNIES DELIVRES PAR DPKO ET UNDSS



DU DIPLOME D'OFFICER INTERVIWER



