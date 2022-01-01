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Mattala Idy SY

DAKAR

En résumé

JE SUIS UN ANCIEN OFFICER SUPERIEUR DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET CHEF SECURITE DES NATIONS UNIES UNDSS/DPKO.
EXPERT INTERNATIONAL SENIOR EN SECURITE J AI EU A SERVIR COMME EXPERT AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE (PRESIDENTIELLE EN GUINEE CONAKRY 2010 EN CETTE QUALITE)
JE BENEFICIE DE PLUS DE 35 ANNEES D'EXPERIENCES OPERATIONELLES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE ET DE PLUS DE CINQ ANNEES D'EXPERIENCE DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES.
JE BENEFICIE D'UNE APPRECIABLE EXPERIENCE EN GEOPOLITIQUE SURTOUT POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET L'AFRIQUE CENTRALE ET EST OU J'AI EU A EFFECTUER PLUSIEURS SEJOURS OFFICIELLES ET A SERVIR SOIT DANS LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE /DIPLOMATIE OU DANS LE CADRE DES NATIONS UNIES.
JE SUIS TITUALIRE DE
CERTIFICAT DE FIN DE COURS DU CENTRE D'INSTRUCTION NAVALE DE BREST
DU DIPLOME D"OFFICIER DE POLICE JUDICIAIREDU DIPLOME D'OFFICIER DE GENDARMERIE DELIVRE PAR L"ECOLE DES OFFICIERS DE GENDARMERIE DE MELUN A PARIS
DU DIPLOME D'APTITUDE AU GRADE SUPERIEUR DELIVRE PAR L'EAT MAJOR DE L'ARMEE SENEGALAISE

DU DIPLOME D'OFFICIER DE RNSEIGNEMENT strategique et operational ECHELON ELEVE DELIVRE PAR LE CENTRE DE FORMATION AU RENSEIGNEMENT LE CFIR DE PARISF
DU DIPLOME D'OFFICIER D'ADMINISTRATION DELIVRE PAR L'ECOLE MILITAIRE INTERAFRICAINE D'ADMINISTRATION DE TOGO OPTION FINANCES/BUDGET ET LOGISTIQUE
DU DIPLOME DES OFFICERS DU CORPS DES SERVICES ET TECHNIQUE DELIVRE PAR L'ECOLE DU COMMISSARIAT DE L'ARMEE DE TERRE DE MONT PELLIER EN FRANCE
DU DIPLOME DELIVRE PAR LE STIP FRANCE ME SPECIALISANT DANS LA LUTTE CONTRE LA DROGUE ET PAR LA DEA DEPARTEMENT DE LA JUSTICE DES USA
DU DIPLOME DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME SURVEILLANCE ET CONTRE SURVEILLANCE DELIVRE PAR LE DEPARTEMENT DE LA SECURITE DIPLOMATIQUE USA

DIPLOME DES CHEFS DE SECURITE ET DES CONSEILLERS EN MATIERE DE SECURITE DES NATIONS UNIES DELIVRES PAR DPKO ET UNDSS

DU DIPLOME D'OFFICER INTERVIWER

Mes compétences :
ADMINISTRATION

Entreprises

  • CHEF SECURITE DES NATIONS UNIES - EXPERT EN SECURITE

    2003 - maintenant JE SUIS CHEF SECURITE DES NATIONS UNIES PRECEDMMENT CHEF SECURITE DES NATIONS UNIES EN COTE D'IVOIRE LA MINUCI ENSUITE CONSEILLER PRINCIPAL EN MATIERE DES SECURITE DES NATIONS UNIES UNDSS /DPKO DE L'ONUCI EN COTE D'IVOIRE.
    J'AI EU A METTRE EN PLACE LE BUREAU DE SECURITE DES NATIONS UNIES LORS DE LA CREATION DE LA MINUCI EN RCI PAR LA MISE EN PLACE DES PLANS DE SECURITE, DE CONTIGENCES, DES DIFFERENTS SOP ET PLUSIEURS ANALYSES DE RISQUES ET D'EVALUATION SECURITAIRE AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE LA GESTION SECURITAIRE DU PERSONNEL ET DES MOYENS MATERIELS. J'AI ASSURE LA GESTION DE PLUSIEURS CRISES QUI ONT SOUVENT CONDUIT A DES EVACUATIONS DE PERSONNEL.

    JE SUIS TITUALIRE DE PLUSIEURS CERTIFICATS DE HAUT NIVEAU DE GESTION SECURITAIRE TEL QUE CELUI DES CHEFS DE SECURITE ET DE CONSEILLER EN MATIERE
    DE SECURITE DILIVRES CONJOINTEMENT PAR UNDSS ET DPKO.
    AVANT DE REJOINDRE LE SYSTEME DES NATIONS UNIES J'AI EFFECTUE UNE LONGUE CARRIERE D'OFFICER DE GENDARMERIE QUE J'AI QUITTE AVEC LE RANG D'OFFICER SUPERIEUR
    JE SUIS PAR AILLEURS UN ANCIEN OFFICIER DE RENSEIGNEMENT ECHELON ELEVE,OFFICIER D'ADMINISTRATION OPTION FINANCES ET BUDGET,LOGISTIQUE.

    ANALYSTE EN GEOPOLITIQUE J'AI EU DANS MA CARRIERE DE GENDARME A EFFECTUER PLUSIEURS MISSIONS DE LIAIONS EN RDC,OUGANDA.
    JE BENEFICIE D'UNE FORTE EXPERIENCE DIPLOMATIQUE POUR AVOIR SERVI A L'AMBASSADE DU SENEGAL AU CONGO.
    JE BENEFICIE D'UNE SOLIDE EXPERIENCE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA DROGUE AYANT SERVI A L'OCRBUREAU INTERPOL DROGUE.
    PAR AILLEURS JE BENEFICIE D'UNE SOLIDE EXPERIENCE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.

    TOUTES CES COMPETENCES SONT SANCTIONNEES PAR DES DIPLOMES OBTENUS SOIT EN FRANCE OU AUX ETATS UNIS, EN ITALIE ET DISPONIBLES.

Formations

  • ECOLE DE MAISTRANCE PONTE MAISTRANCE (Brest)

    Brest 1966 - 1967 MANOEUVRIER

    INSTRUCTION NAVALE

Réseau