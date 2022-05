Mattéo BELTRAN

Bonjour,



Consultant informatique, dans les domaines de l'intégration réseau pour PME, j'y gère aussi la maintenance informatique et la création de site web.



Je réalise des travaux de câblage réseau et l'installation de nouveaux locaux.



Pour les particuliers, je propose des cours, et de l'assistance adaptés aux besoins de chacun.



Vous trouverez toutes les infos nécessaire sur mon site web :



www.beltran-informatique.fr



Pour toutes question voici mon email :

m.beltran@beltran-informatique.fr



Bonne visite!!



Mes compétences :

Reseau informatique

Depannage informatique

Installation wifi

Téléphonie ip pour les pros

Maintenance informatique

Câblage

Vente

Intégration